فيديو: فنان مصري يقود طائرة ويتسبب في ازمة كبيرة للشركة

أثار مقطع فيديو للفنان المصري محمد رمضان، بالجلوس في مقعد الطيار أثناء رحلة لإحدى شركات الطيران الخاصة.

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "إنستغرام" أثناء سفره إلى خارج البلاد، وقد جلس في مقصورة القيادة، وكتب تعليقا "أول مرة أسوق طيارة".

وعلى خلفية مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان اتخذت وزارة الطيران المدني المصرية إجراءات عقابية بشأن طيار ومساعده، بعد سماحهما

وأوضح مصدر في الطيران المدني بإيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول، بعدما تم التحقق من أن المقطع صحيح لشركة طيران خاصة، وليست الشركة الوطنية "مصر للطيران"، وفقاً لما نقله موقع اليوم السابع.