ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

فيديو: فنان مصري يقود طائرة ويتسبب في ازمة كبيرة للشركة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:50 - 14 أكتوبر 2019
الفنان المصري محمد رمضان الفنان المصري محمد رمضان
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أثار مقطع فيديو للفنان المصري محمد رمضان، بالجلوس في مقعد الطيار أثناء رحلة لإحدى شركات الطيران الخاصة.

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "إنستغرام" أثناء سفره إلى خارج البلاد، وقد جلس في مقصورة القيادة، وكتب تعليقا "أول مرة أسوق طيارة".

وعلى خلفية مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان اتخذت وزارة الطيران المدني المصرية إجراءات عقابية بشأن طيار ومساعده، بعد سماحهما

وأوضح مصدر في الطيران المدني بإيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول، بعدما تم التحقق من أن المقطع صحيح لشركة طيران خاصة، وليست الشركة الوطنية "مصر للطيران"، وفقاً لما نقله موقع اليوم السابع.

الأكثر مشاهدة

متعلقات