ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

وزير الدفاع التركي: الأكراد فتحوا سجون داعش

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:35 - 14 أكتوبر 2019
خلوصي أكار خلوصي أكار
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار النقاب عن أن أنقرة تملك صورا ومقاطع فيديو تثبت إقدام مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية على إخلاء سجن من إرهابيي "داعش" شمال سوريا.

جاء  تصريحات اكار عقب تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبر فيها أن القوات الكردية في شمال شرق سوريا ربما تفرج عن الأسرى من تنظيم "داعش" لدفع الولايات المتحدة إلى التدخل في المنطقة في ظل العملية التركية.

وأعلن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي يوم 9 أكتوبر، اطلاق عملية عسكرية باسم نبع السلام لمواجهة ما سماهم الارهابين من وحدات حماية الشعب الكردي في الشمال السوري

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات