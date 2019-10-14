وزير الدفاع التركي: الأكراد فتحوا سجون داعش

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار النقاب عن أن أنقرة تملك صورا ومقاطع فيديو تثبت إقدام مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية على إخلاء سجن من إرهابيي "داعش" شمال سوريا.

جاء تصريحات اكار عقب تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبر فيها أن القوات الكردية في شمال شرق سوريا ربما تفرج عن الأسرى من تنظيم "داعش" لدفع الولايات المتحدة إلى التدخل في المنطقة في ظل العملية التركية.

وأعلن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي يوم 9 أكتوبر، اطلاق عملية عسكرية باسم نبع السلام لمواجهة ما سماهم الارهابين من وحدات حماية الشعب الكردي في الشمال السوري