طهران: حصار قطر غير عادل مطلقاً

قال علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي "إن حصار دولة قطر غير عادل مطلقاً وما كان ينبغي أن يحدث".

وأوضح علي لاريجاني، خلال لقاء نظيره القطري أحمد آل محمود "ان هنالك دولا أخرى من خارج المنطقة تتدخل في شؤون المنطقة وبعض الدول في المنطقة تخلق مشاكل أيضا بما يؤدي إلى إهدار طاقات المسلمين".

واضاف لاريجاني "إن الأزمة مازالت قائمة في المنطقة، وقد اتسعت في بعض المجالات لذا يتوجب بذل الجهود لمعالجتها".

ونوه رئيس مجلس الشوري الإيراني إلى أن خطوات جيدة اتخذت لغاية الآن في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وقطر.

في السياق، رئيس مجلس الشورى القطري أن دولة قطر لم تكن عدوة لأي طرف من الاطراف التي تحاصرها ظلما الآن، مشيراً إلى أن إلى وساطة بلاده في قضية اليمن، معتبرا "الشعب اليمني اليوم بأنه ضحية الحرب".