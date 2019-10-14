الحكومة تحدد موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين

حددت الحكومة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم الاثنين، موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين هذا العام.

وأوضحت الحكومة في بيانها الأسبوعي، أن التوقيت الشتوي سيبدأ العمل به فجر يوم الأحد الموافق (27/10/2019).

وبموجب هذ التوقيت سيجري في تمام الساعة الثانية فجرا (الليلة التي تقع بين السبت والأحد) تحريك عقارب الساعة بساعة واحدة إلى الخلف، لتصبح الساعة الواحدة فجراً بدل الثانية فجراً وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي.

وسيستمر العمل بالتوقيت الشتوي لهذا العام ما يقارب 6 أشهر حتى يعود العمل مجدداً الى التوقيت الصيفي.