هل سيشارك ساس والنقاز في مباراة الأهلي ضد الزمالك

أفاد مصدر صحفي أن الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي سيصلون إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين استعدادا لمباراة الأهلي ضد الزمالك وذلك بعد مشاركتهما المنتخب التونسي في مباراة ودية مع الكاميرون مساء أمس.

وأكد المصدر أن الثنائي التونسي سينتظمان في تدريبات الزمالك ابتداءً من غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر عقدها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة للدوري المصري.

يشار إلى أن المدير الفني للزمالك (ميتشو) يعتمد على الثنائي بصورة أساسية في المباريات ولا يقبل بدائل لهم.

ويستعد الفريقين لخوض المباراة بشكل كامل سواء من حيث تجهيز اللاعبين والحراس والخطط الفنية لوقف هجمات المرتدة بين الفريقين للحفاظ على شباك المرمى خاليًا من الأهداف.

وقد تصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز بـ9 نقاط كاملة من 3 مباريات (سموحة- الانتاج الحربي-اسوان) أما الزمالك فقد وصل للمركز الرابع بـ7 نقاط من فوز مباراتين (الاتحاد السكندري- مصر المقاصة) وتعادل مع (نادي مصر).

وتعتبر مباراة الأهلي ضد الزمالك من أقوى المباريات في الدوري المصري والتي يترقبها جماهير وعشاق كرة القدم على أحر من الجمر للاستمتاع في مشاهدة أداء اللاعبين.