ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة عربية
  3. عرض الخبر

هل سيشارك ساس والنقاز في مباراة الأهلي ضد الزمالك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:09 - 14 أكتوبر 2019
ساسي والنقاز ساسي والنقاز
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أفاد مصدر صحفي أن الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي سيصلون إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين استعدادا لمباراة الأهلي ضد الزمالك وذلك بعد مشاركتهما المنتخب التونسي في مباراة ودية مع الكاميرون مساء أمس.

وأكد المصدر أن الثنائي التونسي سينتظمان في تدريبات الزمالك ابتداءً من غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر عقدها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة للدوري المصري.

يشار إلى أن المدير الفني للزمالك (ميتشو) يعتمد على الثنائي بصورة أساسية في المباريات ولا يقبل بدائل لهم.

ويستعد الفريقين لخوض المباراة بشكل كامل سواء من حيث تجهيز اللاعبين والحراس والخطط الفنية لوقف هجمات المرتدة بين الفريقين للحفاظ على شباك المرمى خاليًا من الأهداف.

وقد تصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز بـ9 نقاط كاملة من 3 مباريات (سموحة- الانتاج الحربي-اسوان) أما الزمالك فقد وصل للمركز الرابع بـ7 نقاط من فوز مباراتين (الاتحاد السكندري- مصر المقاصة) وتعادل مع (نادي مصر).

وتعتبر مباراة الأهلي ضد الزمالك من أقوى المباريات في الدوري المصري والتي يترقبها جماهير وعشاق كرة القدم على أحر من الجمر للاستمتاع في مشاهدة أداء اللاعبين.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات