موعد مباراة البرتغال وأوكرانيا القادمة

يستقبل منتخب أوكرانيا اليوم ضيفاً ثقيلاً على أرضه في الجولة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا 2020 ، حيث تقام المباراة على ملعب مجمع اولمبيسكي الوطني الرياضي بين منتخب أوكرانيا ونظيره منتخب البرتغال.

حقق السيلساو ثلاث انتصارات من أصل خمسة مباريات وتعادل مباراتين، وهو يحتل المركز الثاني من المجموعة الثانية ، التي تضم كلاً من “أوكرانيا وصربيا ولوكسمبرج وليتوانيا”.

اقتربت البرتغال حاملة اللقب وأوكرانيا من بلوغ نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل بعد فوزهما بسهولة ضمن المجموعة الثانية في التصفيات.

وتغلب منتخب أوكرانيا على ليتوانيا 2-صفر لتحتفظ بصدارة المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات تليها البرتغال برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بعد انتصارها على ضيفتها لوكسمبورج 3-صفر في مباراة سجل فيها كريستيانو رونالدو هدفًا.

وتبدأ المباراة اليوم الاثنين 14 أكتوبر في الجولة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة على مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي، حيث تعرض على قناة Bein sport HD.

موعد مباراة البرتغال وأوكرانيا