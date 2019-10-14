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عباس يصل السعودية غداً الثلاثاء في زيارة للملك سلمان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:53 - 14 أكتوبر 2019
محمود عباس ومحمد بن سلمان محمود عباس ومحمد بن سلمان
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من المقرر أن يصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم غدِ الثلاثاء زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

واوضح السفير الفلسطيني لدى الرياض بسام الأغا أن "الزيارة رسالة واضحة ضد من يحاول أن يشوه صورة العلاقات الفلسطينية السعودية المبنية على الاحترام المتبادل بين الشعبين"، لافتاً ان الزيارة تهدف للتأكيد على موقف المملكة الواضح من الشعب الفلسطيني وقضيته.

وقال الأغا إن "الزيارة ستبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة".

 

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