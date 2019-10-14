تفاصيل وفاة حسين فهمي خارج مصر

تساءلت مواقع وسائل الإعلام المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين عن أسباب اختفاء الفنان حسين فهمي.

تداول النشطاء حول وفاة حسين فهمي، لكن البعض تحدثوا عن إقامته خارج مصر في فترة نقاهة بعد إجراء فحوصات طبية منتظمة ، ولم يسر أي خبر عن نوعه أو ما هو عليه.

يشار إلى أنه لم يحضر حسين فهمي حفل زفاف ابن أخيه مصطفى فهمي، مما يشير إلى غياب عم العروس، حسين فهمي لأسباب عائلية أو اختلافات غير معلنة. على العكس من ذلك.

وقدم حسين فهمي للتليفزيون مجموعة كبيرة من المسلسلات الناجحة منها: "هوانم جاردن سيتي، الحفار، يا رجال العالم اتحدوا، الزوجة آخر من يعل، النساء قادمون، أولاد الأكابر، وكالة عطية، الشارد، المال والبنون، يا ورد مين يشتريك، قاتل بلا أجر، تعال نحلم ببكره، مواطن بدرجة وزير"، وشارك في عدد قليل من المسرحيات، مثل: "أهلا يا بكوات، كعب عالي، انقلاب، سحلب، الإمبراطور عماد الدين، زكي في الوزارة".

أعماله قلت كثيرًا منذ بدء الألفية الجديدة، فقدّم خمسة أفلام فقط، وهي "أبناء الشيطان، عنبر والألوان، اختفاء جعفر المصري، قصاقيص العشاق، لحم البصر"، وفي المقابل ظهر في العديد من الأعمال الدرامية، ومنها: "النساء قادمون، الخريف لن يأتي أبدًا، أولاد الأكابر، تعالى نحلم ببكره، الشارد، حق مشروع، قاتل بلا أجر، وكالة عطية، مكتوب على الجبين، الشك، وش تاني".