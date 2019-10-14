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أسعار الدولار في سوريا الآن في السوق السوداء اليوم 14/10/2019

  • فلسطين اليوم
  • 15:41 - 14 أكتوبر 2019
أسعار الدولار في سوريا الآن في السوق السوداء اليوم 14/10/2019 أسعار الدولار في سوريا الآن في السوق السوداء اليوم 14/10/2019
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ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل ملحوظ مقابل العملة المحلية لليرة السورية، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الكبيرة في البلاد في الوقت الراهن ومنذ اندلاع الحرب والثورة السورية في عام 2011.

يجد الشعب السوري صعوبة بالغة في الحصول على أي عملة أجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي ، لذلك لجأ الجميع إلى الحصول على العملات من السوق السوداء.

وحافظت الليرة السورية، يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، على سعر الصرف مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

العملة رمز العملة سعر الشراء في المصرف المركزي سعر البيع في المصرف المركزي سعر السوق السوداء شراء سعر السوق السوداء بيع
سعر الدولار الأمريكي USD 435.00 438.00 642 645
سعر اليورو EUR 479.64 483.01 706 712
سعر الليرة التركية TRY     108 110
سعر الجنيه الاسترليني GBP     806 812
أسعار كورونا السويد SEK     64 66
أسعار الدولار الكندي CAD     482 488
أسعار كورونا النرويج NOK     70 71
أسعار كورونا الدنمارك DKK     94 95
نوع العملة الأجنبية سعر الصرف مقابل الليرة السورية
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) 642
اليورو (EURO) 706
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) 806
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) 482
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) 94
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) 70
الدينار الكويتي (KUWAITI DINAR) 2,104
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) 169
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) 900
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) 1,693
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) 173
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) 174
الريال العماني (OMANI RIAL) 1,657
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) 38
اليوان الصيني (CHINESE YUAN) 83
الروبل الروسي (RUSSIAN RUBLE) 4
الليرة التركية (TURKISH LIRA) 108
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