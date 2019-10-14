أسعار الدولار في سوريا الآن في السوق السوداء اليوم 14/10/2019

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل ملحوظ مقابل العملة المحلية لليرة السورية، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الكبيرة في البلاد في الوقت الراهن ومنذ اندلاع الحرب والثورة السورية في عام 2011.
يجد الشعب السوري صعوبة بالغة في الحصول على أي عملة أجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي ، لذلك لجأ الجميع إلى الحصول على العملات من السوق السوداء.
وحافظت الليرة السورية، يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، على سعر الصرف مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
|العملة
|رمز العملة
|سعر الشراء في المصرف المركزي
|سعر البيع في المصرف المركزي
|سعر السوق السوداء شراء
|سعر السوق السوداء بيع
|سعر الدولار الأمريكي
|USD
|435.00
|438.00
|642
|645
|سعر اليورو
|EUR
|479.64
|483.01
|706
|712
|سعر الليرة التركية
|TRY
|108
|110
|سعر الجنيه الاسترليني
|GBP
|806
|812
|أسعار كورونا السويد
|SEK
|64
|66
|أسعار الدولار الكندي
|CAD
|482
|488
|أسعار كورونا النرويج
|NOK
|70
|71
|أسعار كورونا الدنمارك
|DKK
|94
|95
|نوع العملة الأجنبية
|سعر الصرف مقابل الليرة السورية
|الدولار الأمريكي (US DOLLAR)
|642
|اليورو (EURO)
|706
|الجنيه الإسترليني (STERLING POUND)
|806
|الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR)
|482
|الكورون الدنماركي (DANISH KRONER)
|94
|الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER)
|70
|الدينار الكويتي (KUWAITI DINAR)
|2,104
|الريال السعودي (SAUDI RIYAL)
|169
|الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR)
|900
|الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR)
|1,693
|الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM)
|173
|الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL)
|174
|الريال العماني (OMANI RIAL)
|1,657
|الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND)
|38
|اليوان الصيني (CHINESE YUAN)
|83
|الروبل الروسي (RUSSIAN RUBLE)
|4
|الليرة التركية (TURKISH LIRA)
|108