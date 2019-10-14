أسعار الحديد والاسمنت اليوم فى مصر اليوم الاثنين 14/10/2019

استقرت أسعار الحديد والإسمنت اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، في مصر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الانخفاض الذي شهدته ا الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية.

تراجعت أسعار الحديد خلال اليومين الأخيرين في شركات (المراكبي، السويس، عشري، بشاي، مصر ستيل والجارحي) بقيمة تتراوح ما بين 200 و400 جنيه، وذلك بعد أن انخفض سعر حديد عز اليوم بمقدار 390 جنيه، وسجلت أعلى سعر للحديد عند 11100.

سعر Ezz Steel اليوم يباع بسعر 11،100 جنيه والقارب الحديدي مقابل 10،400 جنيه مقابل 10،600 جنيه. وهبط العشري للبيع بسعر 10،200 جنيه مقابل 10،500 جنيه. الشركة 10،850 جنيه، مقابل 1،100 جنيه، وسعر الشاي 10،800 جنيه، مقابل 1،150 جنيه للطن.

سعر طن من الإسمنت العربية يسجل 790 جنيهًا ، وسعر طن من الإسمنت العربية النصر 775 جنيهًا، وطن الإسمنت الصخري 770 جنيهًا، وسعر طن الإسمنت سيناء 775 جنيهًا، وسعر طن أطنان من الاسمنت طرة وحلوان 795 جنيهًا، وسعر أطنان الإسمنت المسلي كان متوسط ​​سعر الإسمنت الأبيض 2450 جنيها للطن.

وبلغ سعر طن واحد من الإسمنت الأبيض الفائق 2420 جنيهًا، بينما وصل سعر طن واحد من الإسمنت الواحات الأبيض إلى 2400 جنيه. بلغت مقاومة الملوحة 830 جنيهاً ، وسعر طن السويس من الاسمنت المقاوم للملوحة 820 جنيهاً.

كان تخفيض أسعار الغاز لمصانع الإسمنت إلى 6 دولارات لكل MMBtu بدلاً من 8 دولارات عاملًا رئيسيًا في انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية. كما خفضت الحكومة سعر الغاز في صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والسيراميك والخزف إلى 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولارات.