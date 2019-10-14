تفسير حلم الخبز للحامل لابن سيرين

الخبز الأبيض في المنام يشير إلى الرزق ورغد العيش والحياة الكريمة، وكل رغيف يدل على رزمة من أوراق المال عشرة أو مائة وهكذا، وخبز الفرن الناضج هو أحسن أنواع الخبز ويدل على الإسلام وعلى الحياة.

تفسير رؤية الخبز الطازج للحامل في المنام الحلم لابن سيرين

وقد تشير رؤية رغيف الخبز على الأم المربية التي يصلح بها الدين وحال أبنائها، ورؤية الخبز النقي يشير إلى العيشة الصافية والمرأة البيضاء الجميلة والعلم الخالص.

من كان من طلبة العلم ورأى أنه يوزع الخبز على الفقراء والضعفاء فسينال ما يحتاجه من العلم، وإن كان واعظ فتلك وصاياه ومواعظه للناس وهدايتهم.

من رأى أن ميتاً أعطاه خبزاً في المنام فسيأتيه رزق من يد غيره، ومن رأى الخبز في المنام تحت الأرجل فسيعم رخاء يؤدي إلى البطر، ومن رأى نفسه في المنام يخبز الخبز فهو يسعى في طلب العيش والمنفعة الدائمة.

من خبز بسرعة فسينال المال والدولة، ومن رأى أرغفة كثيرة ولم يأكلها فسيلتقي بإخوانه، ومن أخذ رغيفاً في المنام فسيحصل على زوجة، والرغيف الناضج والنظيف بالنسبة للسلطان هو إنصافه وعدله، وبالنسبة للصانع فهو إخلاصه في صنعته.

من رأى الخبز على المزابل وأماكن القمامة فسوف يرخص سعره، والرغيف الكبير فهو رزق واسع ومدد في العمر، والخبز يشير إلى ذهاب الهم، وأكل الخبز الرقاق دل على سعة الرزق.

ما قال ابن سيرين في شر رؤيا الخبز في الحلم

رؤية الخبز الأسود يشير إلى نكد العيش وتعب في الحياة، ورؤية الخبز المر يشير إلى العيشة المرة، وإذا كان الخبز حلواً مثل السكر أو العسل دلّ على غلاء الأسعار، وقد يشير الرغيف إلى العتاب.

من رأى أن الخبز أصبح فوق السقوف والسحاب وفوق النخيل فسوف يغلو الخبز وسائر الأطعمة والبضائع، ومن كان بطالاً ورأى ميتاً أخذ رغيفاً وسقط منه في النار فهو يدعو إلى بدعة وفتنة يوقع فيها الناس، فالرغيف يعني دينه فإن كان له امرأة مريضة فستموت وإن كان دينها ضعيف فستفسد.

من كان لديه في المنام رغيف شعير سيعيش في نكد، وخبز الحمص والذرة هو غلاء في الأسعار وضيق، ومن رأى رغيفاً يابساً فسوف يفقر في عيشته، ومن أعطي كسرة من خبز وأكلها فقد نفذ عمره وانقضى أجله، وإن أخذ لقمة فهو رجل طماع.

الخبز الساخن يدل على النفاق ورزق بشبهه، ومن رأى في المنام أن رغيفاً معلق في جبهته دلّ ذلك على حاجته وفقره، ومن أكل الخبز بدون إيدام فسيمرض ويموت وحيداً، والخبز الغير ناضج يدل على حمى شديدة، ويقال أن خبز الرقاق هو ربح قليل وقصر في العمر. والله أعلم.