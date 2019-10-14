القنوات الناقلة لمباراة الجزائر كولومبيا اليوم

يفتح ملعب بيير ماوروي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الجزائر وكولومبيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 16 صفر 1441 هجرياً، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.

تعادل محاربي الصحراء مع نظيرهم منتخب الكونغو الديموقراطية، بهدف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة، حيث يخوض حامل لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 ، في التوقف الأخير ثاني مباراة ودية له استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وأمم أفريقيا 2021، حيث يقع المنتخب الجزائري في المجموعة الثامنة والتي تضم كلًا من الجزائر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا.

على الجانب الآخر يخوض المنتخب الكولومبي مباراة ودية أمام منتخب تشيلي قبل مباراته مع المنتخب الجزائري، ويسعى الفريق إلى الاستعداد الأفضل لتصفيات المونديال القطري، حيث ودع منتخب كولومبيا بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت في البرازيل الصيف الماضي، بركلات الترجيح بعد أن تعادل سلبيًا أمام تشيلي.

وقد قررت التلفزة الوطنية الجزائري بث اللقاء عبر القناة الأرضية، كما ستبث بي ان سبورتس الفرنسية المباراة بالإضافة للقناة الكولومبية قناة Caracol Tv و الي تقع على قمر تيليستار 12.

طالب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي اللاعبين بضبط النفس، وعدم الاعتراض على قرارات التحكيم خلال ودة جنوب أفريقيا الثانية، حتى لا يتكرر سيناريو الودية الأولى.