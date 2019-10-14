قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك اللاعب مروان محسن يسابق الزمن

يحاول لاعب كرة القدم مروان محسن التفوق على سباق الوقت قبل موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في استعادة صحته بشكل كامل وذلك بعد اصابته في الوجه في أولى مباريات فريقه الأهلي في الدوري الممتاز لكرة القدم.

طبيب فريق نادي الأهلي المصري خالد محمود أكد أن اللاعب مروان محسن مهاجم النادي الأهلي يشهد حالة من التحسن بشكل مستمر ومتواصل بعد تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي للتخلص من اصابته.

وبدأ الفريق الطبي في النادي الأهلي إجراءات شراء قناع خاص للمهاجم مروان محسن قبل موعد انطلاق مباراة الأهلي ضد الزمالك المقررة يوم السبت المقبل.

وأوضح طبيب الأهلي أن الفريق الطبي يجري اتصالات بالشركة الطبية المتخصصة في هذا المجال خلال 48 ساعة للحصول على المقاسات الخاصة باللاعب، على أن يتم إحضاره من إسبانيا في غضون أسبوع.

وخضع اللاعب مروان محسن لبرنامج علاجي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب الجراحة التي خضع لها، مشيرًا إلى ان اللاعب بدأ يجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.

ودخل مهاجم الأهلي في مرحلة متقدمة من البرنامج التأهيلي اشتمل على التدريب بالكرة على أن يبدأ مرحلة أخرى في طريق العودة للملاعب بعد وصول القناع الطبي والذي سيرتديه خلال التدريبات والمباريات الرسمية استعدادًا لمباراة الأهلي ضد الزمالك.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت القادم (19/10/2019) ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.