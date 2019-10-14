حراس المنتخب السعودي يهنون ويشتمون المقدسيين في قلب الاقصى

"إذا لم تستح ففعل ما شئت" على الرغم من جريمة التطبيع التي اقترفها المنتخب السعودي الذي يزور فلسطين المحتلة عبر الحواجز الإسرائيلي، بشكل وقح اعتدى طاقم الحراسة المرافق للمنتخب السعودي بالشتم على مصلين في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الإثنين، لرفضهم زيارة المنتخب التي وصفوها بالتطبيعيّة.

وذكرت مصادر صحفية إن المصلين اعترضوا على دخول المنتخب السعودي إلى الاقصى، ووجّهوا انتقادات لفريق الحراسة، الذي ردّ بكيل الشتائم.

وأشارت المصادر إلى ان إن زيارة المنتخب السعودي تلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وجاءت في ظل تواجد مكثّف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقل الاحتلال ثلاثة شبّان احتجّوا على زيارة المنتخب السعودي التطبيعيّة.

وبحسب مصادر إعلاميّة، فإن المنتخب السعوديّ دخل المسجد الأقصى بحماية شركة خاصّة، وهو ما استفزّ المصليّن، كذلك.