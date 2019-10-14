تردد قناة الإخبارية السورية الجديد على قمر النايل سات 2019

قناة الإخبارية السورية، وهي إحدى القنوات الفضائية نايلسات، وهي قناة إخبارية سورية خاصة تم إطلاقها في عام 2010 تابعة لنظام "بشار الأسد" و "عماد سارة" تدير القناة وتبث هذه قناة من دمشق، وتستمر في بثها على مدار 24 ساعة دون توقف أو تشفير وهي قناة مجانية وبث مجاني دون أي اشتراكات.

تقدم القناة الإخبارية السورية مجموعة متنوعة من البرامج التي تتراوح بين البرامج الاقتصادية، والبرامج السياسية، والبرامج الرياضية، والبرامج المختلفة والبرامج الاجتماعية.

ومن البرامج السياسية التي تقوم القناة بعرضها برنامج “من دمشق .. هنا بغداد”، وبرنامج “دومينو السياسة”، وبرنامج “واشنطن”، وبرنامج “خبر وأبعاد”، وبرنامج “الساعة الأخيرة”، وبرنامج” قال القلم”، وبرنامج “خيوط العنكبوت”.

ومن البرامج الرياضية التي تقوم بعرضها القناة برنامج “ون جوول”، ومن البرامج المنوعة التي تقوم بتقديمها القناة برنامج “صباحنا غير".

ومن البرامج الاقتصادية التي تقوم بعرضها القناة برنامج “أخضر أحمر”، ومن البرامج الاجتماعية التي تقوم القناة بعرضها برنامج “الفساد”، وبرنامج “خارج العاصمة”، وبرنامج “حكاية سوريا”، وبرنامج “لو كنت مسئولاً”.

تحتوي قناة الأخبار السورية على موقعها الرسمي الخاص على الإنترنت والإنترنت ولها صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook"، وموقع Twitter tweet ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من أهم المواقع السورية.

تردد قناة الإخبارية السورية 2019