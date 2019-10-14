نتيجة مباراة منتخب مصر لكرة الطائرة اليوم

بدأ كأس العالم للكرة الطائرة رجال "اليابان 2019" في اليوم الأول من شهر أكتوبر الجاري، وسينتهي في الخامس عشر من الشهر نفسه، وتشارك من الدول الإفريقية والعربية فقط مصر وتونس وذلك لتصدرهما التصنيف الإفريقي في اللعبة، والتقى الفريقان اليوم في مباراة انتهت بفوز نسور قرطاج.

وقد تأهل من أوروبا بولندا وإيطاليا، حيث فازت الأولى بذهبية بطولة العالم "إيطاليا 2018" والثانية تأتي في صدارة التصنيف الأوروبي للعبة، وقد تأهلت أيضًا روسيا لأنها ضمن الدول التي تتصدر التصنيف الأوروبي.

ولأن منتخبي إيران وأستراليا بصدارة التصنيف الآسيوي، تأهل الاثنان إلى هذا الحدث العالمي رفقة اليابان "أصحاب الأرض"، ويشارك السامبا البرازيليوالتانجو الأرجنتيني اللذان احتلا صدارة التصنيف لقارة أمريكا الجنوبية، وبما أن الولايات المتحدة وكندا احتلا صدارة التصنيف لأمريكا الشمالية، يتنافس الاثنان في مباريات البطولة.

حتى الآن فازت مصر بمباراتين وخسرت 6 لقاءات، فقد فازت على أستراليا "3-1"، وعلى إيران "3-1"، وخسرت لصالح البرازيل "3-1"، وكندا "3-2"، وروسيا "3-1"، وإيطاليا "3-0"، وبولندا بنفس النتيجة، واليابان "3-2".

أقيمت اليوم مباراة مصر ضد تونس، وكان نسور قرطاج هو بطل هذا اللقاء، فقد أنهى المنتخب التونسي اللقاء لصالحه بنتيجة "3-1" في الأشواط التي جاءت بواقع "25-23، 14-25،25-25،17-18".

وستواجه مصر الأرجنتين اليوم الاثنين، وفي اليوم نفسه ستتلقى تونس بأستراليا، أما الثلاثاء القادم فسيواجه خلاله الفراعنة منتخب الولايات المتحدة، وسيلتقي فيه نسور قرطاج بروسيا.

كانت المباراة ضد نظيره المصري هي المباراة الوحيدة التي فاز بها المنتخب التونسي، حيث خسر 8 مباريات أمام بولندا "3-0"، والأرجنتين "3-1"، واليابان "3-0"، وإيطاليا "3-0"، والولايات المتحدة بالنتيجة نفسها، وكندا "3-2"، وإيران "3-0"، والبرازيل بالنتيجة نفسها.