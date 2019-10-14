مستوطن مسلح يهاجم قاطفي الزيتون في طولكرم

هاجم مستوطن صباح اليوم الإثنين قاطفي الزيتون في بلدة شوفه بطولكرم، مهدداً بإطلاق النار عليهم إذا لم يتوقفوا عن القطف والخروج من أرضهم.

قال شاهد عيان بأن أحد المستوطنين من مستوطنة "افني جيفتس" المقامة على أراضي بلدة شوفة، اقتحم أرضاً تعود ملكيتها للمزارع محمود محمد دروبي وإخوانه أثناء قطفهم الزيتون ومنعهم من إكمال القطف والخروج من أرضهم تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية.

يُشار إلى أن قاطفي الزيتون يتعرضون لحملة ممنهجة ومتواصلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين لمنعهم من زراعة الأراضي وقطف ثمارها بهدف تهجيرهم من الأراضي ومصادرتها لإقامة المستوطنات.