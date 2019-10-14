الاميرة هيا بنت الحسين تفقد الشيخ محمد بن راشد عقله.. هذا ما فعله في بريطانيا!

كشفت شبكة CNN الأمريكية عن موقف من حاكم دبي الشيخ محمد بن زايد زوج الأميرة هيا بنت الحسين موجة غضب واسعة بين الإماراتيين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة في ظل تراجع الاقتصاد الإماراتي.

وذكرت CNN أن الشيخ محمد بن راشد زوج الامير هيا بنت الحسين دفع حوالي أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي، من أجل شراء حصان.

وكشفت المصادر أن خبراء المزادات اندهشوا من مبلغ 3.6 مليون جنيه إسترليني (4.4 مليون دولار) على المهر الأغلى هذا العام الذي اقترب من إتمام العام الأول من عمره.

واشترى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يخوض معركة قضائية شرسة مع زوجته الأميرة هيا بنت الحسين التي فرت منه بصحبة أولادها وسببت له فضيحة عالمية، الحصان الصغير في النهاية بعد حرب مزايدة شرسة، إذ زار الشيخ محمد بن راشد مزاد تاترسالس لبيع المهور في شهر أكتوبر الذي أقيم في نيو ماركت بإنكلترا يوم الثلاثاء 8 أكتوبر ليتأكَّد من حصوله على البطل المحتمل القادم في هذه الرياضة.

يشار إلى أن الاميرة هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد تصر على المضي قدما في مقاضاة زوجها، وتؤكد لكل من يسألها أو يستفسر شخصيا منها بأن ملف الدعوى التي رفعتها في محاكم بريطانيا بين يدي القضاء الآن وليس بين يديها.

وترغب الأميرة هيا بتمكينها من الاحتفاظ بولديها من زوجها "سابقا" مع كل أنماط الحماية التي يوفرها القانون البريطاني لها باعتبارها ليست أميرة بل مواطنة عربية تحمل صفة “دبلوماسية” في سفارة بلادها بلندن وتحظى بالإقامة الشرعية.

ويخشى مراقبون سياسيون ان تتأثر العلاقة بين كلٍ من الامارات والاردن وبريطانيا على خلفية المحاكمة بين محمد بن راشد والاميرة هيا التي بدأت تأخذ ابعاداً سياسية قد تفضي بظلال سلبية على العلاقات.