ابو سلطان: الاحتلال يتستر باسم الجمعيات الخيرية لجلب المعلومات من المواطنين

أكد عضو اللجنة القانونية في الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أ. منتصر أبو سلطان اليوم الاثنين، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" يتستر وراء الجمعيات الخيرية لجلب معلومات وتجنيد الفلسطينيين.

واوضح أبو سلطان في اتصال معه على فضائية الأقصى، بان الاحتلال يستغل مظهر الجمعيات الخيرية في التستر على نفسه في جلب المعلومات، معتبرًا ذلك غش وخداع واستغلال الحاجات الأساسية ومخالفًا للقوانين الدولية.

ولفت إلى إن المساس بهذه الحقوق يُعد جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

وقال عضو اللجنة القانونية، :"إننا أمام مرحلة ادانة واضحة لهذا الكيان عن كافة جرائمه المرتكبة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني سواء في الضفة وغزة".

وأضاف بأن جريمة الاحتلال في التستر وراء الجمعيات الخيرية تضاف الى سجله الاجرامي، مشددًا بأن قادة العدو ستُحاكم امام المحاكم الدولية.