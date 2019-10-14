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موعد وآلية صرف متأخرات موظفي السلطة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:40 - 14 أكتوبر 2019
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أعلنت وزارة المالية في حكومة د. محمد اشتية في رام الله، اليوم الاثنين عن موعد وآلية صرف المستحقات المتراكمة للموظفين، لدى الوزارة خلال فترة الأزمة المالية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أنها ستقوم بسداد المتأخرات المترصدة من رواتب الموظفين وذلك عن 6 أشهر مضت وهي "نيسان، أيار، حزيران، تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول".

وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بصرف متأخرات عن 3 أشهر دفعة واحدة يوم الخميس القادم (17/9/2019).

كما سيتم سداد متأخرات رواتب الاشهر "تموز، آب، أيلول" بالتزامن مع رواتب (تشرين اول، تشرين ثاني، كانون أول)، حيث سيتم صرف هذه الاشهر بنسبة 100% في موعدها.

يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منذ شهر مارس عام 2017، زادت حدتها بعدما رفضت استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي.

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