آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية والمن الوطني اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 15/10/2019.

وأوضحت الداخلية بأن السفر غداً الثلاثاء، للحافلات الرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر حتى الرقم 46، من كشف 2/10.

ودعت المسافرين، التواجد صباح غد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الوزارة المسافرين بالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأكدت، على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.