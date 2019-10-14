موعد تحديث ببجي PUBG Mobile القادم 0.15.0 أكتوبر 2019

أعلنت لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile رسمياً عن طريق الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق تحديث ببجي خلال شهر أكتوبر 2019م الجاري.

وكشفت عن أن مسدس “نسر الصحراء” هو أبرز ما جاء ضمن التحسينات الجديدة الواردة في تحديث 0.15.0، بالإضافة إلى العديد من الإضافات الجديدة الأخرى، حيث من الطبيعي استعمال الأداة المناسبة في التوقيت المناسب، لذلك؛ أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أن مسدس Desert Eagle هو الأداة الأفضل في حال كان إلحاق الكثير من الضرر للخصوم هو هدفك.

حيث يتميز مسدس نسر الصحراء الوارد ضمن تحديث ببجي PUBG Mobile الجديد بأنه مسدس صيد كلاسيكي قوي يتمتع بأعلى معدل إلحاق ضرر، بالإضافة إلى سرعة فوهة مقارنةً بكافة المسدسات الأخرى، كما يحتوي التحديث الجديد على محتويات جديدة مثل عبوات الوقود القابلة للانفجار، وذلك يتطلب منك الاستعداد الجيد للنار والحرارة كما يمكنك الإمساك بالحافة من أجل تسلق المرتفعات أيضاً ضمن PUBG Mobile Update 0.15.0 القادم.

وقد عبرت لعبة ببجي موبايل عن التحديث الجديد المنتظر تطبيقه وإطلاقه خلال شهر أكتوبر الجاري بأنه سيكون بمثابة انفجاراً سيتم إطلاقه في تاريخ السادس عشر من الشهر الميلادي الحالي، وذلك عن طريق إضافة العبوات القابلة للانفجار، وتعيين الفخاخ للخصوم، والرد بسرعة واستخدامها في معارك النار لتأمين الميزة التكتيكية، وسيتم التعرف لاحقاً على كيفية استخدام الإضافات والتحسينات الجديدة الواردة ضمن تحديث ببجي PUBG Mobile المعلن عنه.