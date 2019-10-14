مشاهدة مباراة فلسطين والسعودية بث مباشر اليوم يستضيف المنتخب الوطني الفلسطيني نظيره الأخضر السعودي ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات التصفيات المشتركة لبطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تعقد المباراة في الخامس عشر من الشهر الجاري، على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، معقل المنتخب الوطني، إذ يبحث الطرفان عن النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول الترتيب المجموعة الرابعة.

ويذكر أن المنتخب الوطني على موعد مع حدث كبير، إذ أنه يستضيف المنتخب السعودي لأول مرة في فلسطين، والتقى المنتخبين من قبل في ست مباريات، فاز منتخب السعودية في أربعة والتعادل كان في مباراتين، بينما لم يحقق الوطني أي فوز على السعودية.

ويتغيب عن مباراة الوطني أحد أبرز نجومه المميزين وهو عدي الدباغ بسبب الاصابة، اضافة لمحمد درويش لتراكم البطاقات بعد حصوله على بطاقتين في لقائي سنغافورة وأوزباكستان.

كما ستذاع المباراة عبر قناة فلسطين الرياضية، وقناة KSA sport الرياضية السعودية، عند الرابعة بتوقيت فلسطين.