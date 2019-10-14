ظهور نتائج طعون تسجيلات الدكتورة 2019 2020 progress doctorat 2020

أصدرت بعض الجامعات الجزائرية قوائم أسماء المقبولين في تسجيلات الدكتوراه للعام 2019 2020 عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت وهي "جامعة معسكر - جامعة لبويرة - جامعة بشار - جامعة تسمسيلت - جامعة لمدية".

ونشرت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر رابط فحص مباشر للاستعلام عن تسجيلات الدكتوراه الخاص بالسنة الجامعية 2019-2020.

وأكدت الوزارة خلال القرار أنها نشرت نتائج المقبولين والمرفوضين في شهادة الدكتوراه للسنة الجامعية 2020/2019 عبر موقع الأرضية الجزائرية لتسجيل الماجستير والدكتوراة، عبر (الرابط التالي).

نتائج طعون تسجيلات الدكتوراة 2019 – 2020

اجريت عمليات اجراء المسابقة الخاصة بالالتحاق للتكوين فى الطور الثالث في يوم 17 أكتوبر ويستمر الي 19 نوفمبر 2019 ،وتجري المسابقة علي مدار يوم واحد من خلال المؤسسات الجامعية وذلك في المدة التي تم تحديدها.

يتم نشر النتائج النهائية في مسابقة نتائج طعون تسجيلات الدكتوراه فى الجزائر 2019 وذلك عبر رابط الارضية الرقمية من خلال كافة الروابط التالية اضغط هنا.

كما أنه ومن المقرر أن يتم نشر النتائج النهائية للمسابقة بعد ان يتم المصادقة للبيانات المؤهلة في حدود الثلاث أيام كحد أقصي وذلك إبتداء من اول تاريخ لإجراء المسابقة ، ويقوم جميع المقبولين بإجراء التسجيل لدي مؤسسة جامعية واحدة من خلال النظام الرقمي بروغراس.