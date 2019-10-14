رابط طريقة شحن سوا STC برقم الهوية

طرحت وزارة الاتصالات في المملكة العربية السعودية طرقًا جديدة لشحن بطاقات الهاتف المحمول المدفوعة مسبقًا.

ذكرت وزارة الاتصالات في المملكة أن الوزارة تسعى من خلال إدخال نظام جديد لشحن البطاقات وبطاقات SIM للهواتف المحمولة المدفوعة مسبقًا إلكترونيًا، لتطوير عمليات الاتصال في المملكة العربية السعودية وتسهيل المواطنين الذين يرغبون في شحن هواتفهم إلكترونياً بأقل جهد ووقت.

يمكن لجميع السعوديين إعادة شحن بطاقات سوا الخاصة بهم داخل منازلهم عبر الإنترنت من خلال خطوات بسيطة لإعادة شحن رصيدهم.

طرق شحن بطاقة سوا SIM:

1- إعادة الشحن باستخدام بطاقة إعادة الشحن، نكتب (* 155 *) ثم (نكتب رقم بطاقة إعادة الشحن*) ثم (رقم الهوية #) ثم انقر فوق الاتصال.

2 - الشحن عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم (1500)، نرسل رسالة نصية (SMS) / / 155 * ثم رقم بطاقة الشحن * ثم رقم الهوية.

3 - إعادة الشحن عن طريق الاتصال بالرقم (1500)، نختار خدمة إعادة الشحن ومن ثم إدخال رقم البطاقة من خلال أزرار أرقام الهواتف المحمولة، ثم نتبع رقم الهوية المكون من 10 أرقام.

نرسل رسالة إلى الرقم (900) مع (* 144 *) ثم رقم الجوال الخاص بشركة Sawa ليتم شحنها *قيمة المبلغ* رقم الهوية أو رقم الإقامة لمالك Sawa #.

5 - الشحن عن طريق ملء النموذج: اكتب رقم الهوية. رقم الجوال سوا. اكتب رمز الشحن، الموجود خلف بطاقة إعادة الشحن.

طرق أخرى لإعادة شحن سوا سيم: -

1- يمكن لعملاء سوا إعادة الشحن من خلال مصرف الراجحي أو البنك الوطني من خلال:

* تطبيق المصرفية عبر الهاتف المحمول.

* من خلال خدمة الصراف الآلي للبنك.

* عن طريق الاتصال ببنك الراجحي (920003344).

* عن طريق الاتصال بالبنك الأهلي المصري (920001000).

2 - يمكن إعادة الشحن عن طريق الدفع مباشرة عن طريق بطاقة الائتمان مثل: Visa و MasterCard، ولكن يجب عليك التسجيل أولاً في (My Services STC).