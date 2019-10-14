تردد قناة atv التركية 2019 نايلسات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يبحث الآلاف من أتباع قناة atv التركية عن أحدث تردد رسمي للقناة التركية لعام 2019 على القمر الصناعي نايل سات وعربسات، خاصة بعد نشر أول إعلان لسلسلة قيامة عثمان.

أعلنت القناة التركية ATV عن عزمها بث مسلسل قيامة عثمان الحصري والبث المباشر من خلال قناتها الفضائية لجمهورها وأتباعها داخل تركيا، حيث حصلت القناة على حقوق البث لسلسلة قيامة عثمان باللغة التركية.

حلقات مدبلجة من سلسلة قيامة عثمان العربية وعدد من اللغات الأخرى بعد ساعة من البث على القناة التركية مركبة، بحيث يتمكن جمهور ومتابعو المسلسل من لغات أخرى من متابعة التفاصيل من المسلسل التركي الضخم ، وهو استمرار لسلسلة Artegrel القيامة.

تعد Atv Turkish واحدة من أبرز القنوات التركية التي تتابعها وتشاهدها داخل تركيا، وهي لغة تركية، وتعمل القناة على نشر عدد كبير من المسلسلات التركية المميزة لجمهور ومتابعي القناة في تركيا.

تسعى قناة ATV إلى تقديم أفضل الخدمات التلفزيونية كونها قناة جديدة على الأقمار الصناعية لتكون قناة شائعة للغاية في وقت قصير من البث على القنوات الفضائية وتقديم خدمة تليفزيونية وإعلانية متميزة تجذب المشاهدين في أي وقت ومكان.