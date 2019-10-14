اعلان عطلة الأربعينية 2019 العراق اليوم

أعلن عدد من المحافظات العراقية تفاصيل عطلة الأربعين زيارة لعام 2019 للقطاعين الحكومي والخاص والمدارس والجامعات.

في محافظة كربلاء، أعلن رئيس مجلس المحافظة علي المالكي عن تعطيل العمل الرسمي في محافظة كربلاء المقدسة لمدة 5 أيام، بمناسبة زيارة أربعين من قبيلة أربين الإمام الحسين بن علي للإسلام محمد.

وقال المالكي في بيان اليوم، إن العطلة تبدأ من الأحد 10/13 حتى الخميس 10/17، مشيرًا إلى أن هذه العطلة لا تشمل إدارات الأمن والخدمة.

أعلن مجلس محافظة بابل فقط تعليق ساعات العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 10/15، فيما أعلن مجلس محافظة النجف عن تعليق العمل اعتبارا من الاثنين.

أعلنت محافظة ذي قار أنه تقرر تعليق ساعات العمل الرسمية اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

يشار إلى أن العطلة ستكون (كربلاء - بابل - ذي قار - النجف)، وبقية المحافظات العراقية، ولم تعلن حتى اللحظة أي تفاصيل عن عطلة الزيارة الأربعين، وسيتم نشر كل محافظة مباشرة بعد الإعلان الرسمي.

يشار إلى أن زيارة الأربعينيات من أهم المناسبات التي قامت فيها مواكب الشيعة بالتعازي في هذا اليوم ومئات الآلاف من الشيعة من جميع أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة ضريح الحسين.

يأتي ملايين الحجاج إلى كربلاء مشياً على الأقدام مع أطفالهم وشيوخهم من المدن البعيدة في العراق، يحملون لافتات كدليل على النصر. ويقوم سكان البلدات والقرى المجاورة لطريق الحجور بإقامة أجنحة (خيام كبيرة) أو فتح منازلهم للراحة وإطعام الزوار، معتبرا أنها نعمة لله وبارك.