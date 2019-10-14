مهجة القدس: الأسيران هشام زكارنة وحمودة طحاينة يتنسمان عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسيرين المجاهدين هشام عمر محمد زكارنة (23 عاماً) من بلدة قباطية قضاء مدينة جنين، وحمودة جميل محمود طحاينة (30 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية جنين، وذلك بعد أن أنهيا مدة محكوميتاهم.

وأوضحت مهـجـة الـقـدس أن المحرر هشام زكارنة ولد بتاريخ 24/08/1996م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 10/07/2018م وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة خمسة عشر شهراً.

وأضافت المؤسسة أن المحرر حمودة طحاينة ولد بتاريخ 26/07/1989م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/05/2019م وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة أربعة أشهر ونصف.

من جـهــتـهـا تـتــقـدم مـؤســســة مهــجـة الـــقــدس بالتهـنـئـة الـقلبيـة الحارة من الأسـيرين المحررين هشام زكارنة وحمودة طحاينة وعائلاتهم المجاهدة، بمناسبة تحررهما، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.