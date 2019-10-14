تفسير حلم القطار للعزباء والمتزوجة والحامل (لابن سيرين)

القطار في المنام، يحمل الكثير من الدلالات إما الخير أو الشر بالنسبة للرائي سواء كان عاز أو متزوج أو مطلق، أو حتى حامل بالنسبة للنساء ، الأمر الذي يدخل الكثيرين في قلق مستمر باحثين عن تفسير منطقي لحلم رؤية القطار في المنام ، للتعرف على دلالات الصحيحة لهذا الحلم .

تفسير حلم القطار للعزباء :-

إذا رأت البنت العزباء في منامها أنها تسافر لمكان ما عبر القطار فهذا أنها سوف تحقق حلم ما أو تنال مكانه عالية في عملها أو علمها.

إذا رأت البنت العزباء في منامها أن القطار أمامها بطئ فهذا يدل على إنقضاء العمر.

إذا رأت الفتاه في منامها أنها تشاهد القطار وهو مكون من عربة صغيرة وواحدة فهذا قد يدل على وجود أمر مقلق ومحير لصاحبه الحلم.

إذا رأت البنت العزباء أيضًا في منامها أن القطار يسير بسرعة فهذا يدل على طول عمر البنت العزباء الحالمة.

وأن تفسير القطار في المنام هو دلالة على خير والبعض يفسره على الرزق وأن رؤية السكك الحديدية تكون ملامسه للعمر .

تفسير حلم القطار للمتزوجة :-

القطار في منام المرأة المتزوجة دليل على الفشل والعجز عن تحقق الأمال والأمنيات وربما تشير الرؤية لعدم القدرة على تحمل مسؤوليات الحياة الصعبة.

القطار في حلم المتزوجة حمل قريب بأمر الله.

سير القطار بسرعة في منام المتزوجة سفر بعيد وقد تنال أثر هذه الرؤية الكثير من الأحداث المحمودة وتحسن الحالة المادية والمزاجية بأمر الله.

إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها رأت القطار أمامها وله عربة كبيرة وأكثر من واحدة فهذا قد يدل على إطالة عمر لها.

إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها سكك حديدية فهذا يدل على وجود الأقدار.

إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تسافر عبر القطار وانتظرته و تأخر فهذا قد يدل على وجود شيء تتمناه ولم تستطيع الحصول عليه أو انه صعب المنال.

إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تشاهد القطار عن بعد وهو يذهب فهذا يدل على أنها سوف تفوت شيء ما وهو بالنسبة لها مهم جدًا.

إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أن القطار يسير ببطء فهذا قد يدل على وجود إنقضاء في عمر الحالمة وانه قصر في عمرها أيضًا.

إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنه تنتظر في محطة القطار فهذا قد يدل على وجود بعض عدم الخير المنتظر لهذه المرأة.

إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام أنها تركب القطار وتعطل بها فهذا أمر في حياتها تتمناه ولكنه لم يكمل أو لم يستمر أو يحدث له الفشل والله أعلى وأعلم بذلك.

تفسير حلم القطار للحامل :-

يفسر رؤية القطار للمرأة الحامل على أنه خبر سعيد.

ويفسر أيضًا في بعض الأحيان بأنه بشره سارة وكما أنه من الممكن أن يتم تفسيره أيضًا على انه طموح وتطور ذاتي للحالم فيختلف دائمًا من كل امرأة إلى امرأة أخرى.

إذا رأت المرأة الحامل في المنام أنها تشاهد القطار وهو يسرع فهذا إطالة في عمرها.

وإذا رأت المرأة الحامل في المنام أنها تركب القطار وتذهب فهذا يدل على وصولها لشيء تتمناه أو لشيء تريده وصعب الوصل له.

والبعض يفسر إذا رأت المرأة الحامل في المنام أنها تركب القطار ويذهب ببطء فهذا قد يدل على قصر عمر للحالمة أو انقضاء العمر.

إذا انتظرت القطار لوقت طويل ولم يأتي فهي تنتظر شخص ما وسوف يقوم يخذلها في بعض الأحيان.

القطار في المنام للمرأة الحامل هو دلالة على بشره خير وعلى وصولها للذي تريده وهو في بعض الأوقات يفسر بأنه رزق وخير.

تفسير رؤية سكة القطار في المنام لابن سيرين: