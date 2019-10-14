اشتية يعلن عن موعد دفعات سداد مستحقات الموظفين

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن ازمة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" لم تنته بعد، ومصرون على استرداد كافة أموالنا من إسرائيل.

وأوضح اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، أن وزارة المالية ستعلن عن دفعات منتصف الشهر الجاري لسداد مستحقات الموظفين.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس سيغادر اليوم الى المملكة العربية السعودية للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معربا عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها المتواصل لفلسطين سياسا وماديا واقتصاديا.

كما شكر اشتية جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة على حفاوة استقبال الوفد الوزاري الفلسطيني برئاسته وجعل الزيارة بأحسن صورها ونجاحها بامتياز.

وجدد رئيس الوزراء رفض التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باقتصادنا الوطني، واكد أن من حقنا ان نستورد ما نريد وممن نريد ولا يحق لإسرائيل ان تملي علينا ارادتها التجارية او السياسية.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لمواجهة الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية.

واستنكر محاولات إنشاء "غرفة تجارة يهودا والسامرة" برئاسة بعض المستوطنين، وطالب بوقف ابتزاز العمال الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح.