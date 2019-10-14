أسعار الليرة السورية مقابل الدولار في سوريا أول بأول اليوم بالبنوك و السوق السوداء

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل ملحوظ مقابل العملة المحلية لليرة السورية، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الكبيرة في البلاد في الوقت الراهن ومنذ اندلاع الحرب والثورة السورية في عام 2011.

يجد الشعب السوري صعوبة بالغة في الحصول على أي عملة أجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي ، لذلك لجأ الجميع إلى الحصول على العملات من السوق السوداء.

وحافظت الليرة السورية، يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، على سعر الصرف مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

العملة رمز العملة سعر الشراء في المصرف المركزي سعر البيع في المصرف المركزي سعر السوق السوداء شراء سعر السوق السوداء بيع سعر الدولار الأمريكي USD 435.00 438.00 642 645 سعر اليورو EUR 479.64 483.01 706 712 سعر الليرة التركية TRY 108 110 سعر الجنيه الاسترليني GBP 806 812 أسعار كورونا السويد SEK 64 66 أسعار الدولار الكندي CAD 482 488 أسعار كورونا النرويج NOK 70 71 أسعار كورونا الدنمارك DKK 94 95