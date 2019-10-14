حجز موعد معرض الصقور والصيد السعودي 1441 - 2020

شهد "معرض الصقور والصيد" السعودي في نسخته الثانية، والذي انطلق، الجمعة، في الرياض بتنظيم من "نادي الصقور"، إقبالاً كثيفاً منذ الدقائق الأولى لافتتاحه ظهر اليوم.

وشهدت مختلف أقسام المعرض حضوراً كبيراً. واتجهت أغلبية الحضور لقسم "الأسلحة" الذي بلغ عدد زواره من بعد صلاة الجمعة وحتى الساعة السادسة مساءً، أكثر من 30 ألف زائر، ما أدى إلى توقف بيع تذاكر الدخول له، وإعادة جدولة المواعيد.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري 30 قسماً تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات ثقافية وتوعوية متعددة. كما يقام ضمن المعرض أمسيات ثقافية ومزاد للصقور.

حجز موعد معرض الصقور والصيد السعودي

ومن خلال الخطوات التالية يمكن للراغبين بالحضور حجز موعد لحضور المعرض عن طريق التسجيل في موقع أبشر:

التسجيل عبر أبشر من خلال الرابط: اضغط هنا

اختيار خدمة حجز المواعيد

اختيار تصاريح الأسلحة وحجز موعد جديد

اختيار خدمة طلب شراء سلاح ناري

اختيار المنطقة ( الرياض)

اختيار الرفع (منطقة معرض الصقور والصيد)

طباعة شعار الموعد

​شراء تذكرة دخول قسم الأسلحة.

وبعد تعبئة العميل النماذج المطلوبة وطباعتها مع الإشعار الخاص بالموعد والموافقة على الشروط والأحكام التي تشترطها الخدمة يتوجه صاحب الطلب إلى مقر المعرض في واجهة الرياض لاستكمال إجراءات التأكد من أهلية صاحب الطلب، ومن ثم يجري اختيار السلاح المناسب من قسم الأسلحة، واستكمال عملية الدفع، والحصول على فاتورة الشراء لاستكمال إجراءات التسليم.