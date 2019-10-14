طريقة حجز موعد وزارة الصحة السعودية 1441 - 2019

أطلقت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية المجانية، بما في ذلك خدمة حجز تاريخ التطعيم في وزارة الصحة. من خلالها يمكن للمواطن الحصول على موعد في مركز الرعاية الصحية الذي يريده.

ومن خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكنك القيام به مع هاتفك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي. كما يسمح لك بإجراء تعديلات على مواعيدك، أو إلغائها في أي مستشفى تحال إليه. إذا كنت تريد التعرف على هذه الخدمة وكيفية الاستفادة منها، فيجب عليك اتباع هذه المقالة في موسوعة.

حجز موعد التطعيم لوزارة الصحة

يمكنك الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الحصول على تطبيق موعد عن طريق تنزيله من الموقع الرسمي للوزارة. أو إلكترونيًا عن طريق الوصول إلى رابط الخدمة. أو استخدم الرقم الموحد لمزيد من الاستفسارات، وهو 937.

على الرغم من عدم وجود متطلبات أو متطلبات لتكون متاحة من أجل السماح للتسجيلات. ومع ذلك، من الضروري أن يتم تسجيل المواطن في برنامج أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية.

خطوات لحجز موعد في وزارة الصحة

للحصول على موعد في وزارة الصحة، عليك القيام بما يلي:

تفضل بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة من خلال النقر هنا.

بعد تنزيل الموقع، يجب النقر فوق كلمة "دليل الخدمات" من مجموعة علامات التبويب في أعلى الصفحة.

سيتم تقديمك بمجموعة من الخيارات في شكل قائمة منسدلة.

الآن ستجد نفسك على الصفحة التمهيدية حول الخدمة وكيفية الاستفادة منها.

في نهاية الصفحة، ستجد الكلمة انقر هنا لتسجيل الدخول إلى الخدمة، وعليك النقر عليها ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول والاستفادة من جميع الخدمات.

يمكنك أيضًا تنزيل التطبيق الخاص بالخدمة، من خلال Google play أو نظام متجر التطبيقات حسب نوع النظام الذي يدعمه هاتفك.