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الجهاد الاسلامي تبارك فوز الرئيس المنتخب قيس سعيد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:10 - 14 أكتوبر 2019
قيس سعيد قيس سعيد
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باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين للشعب التونسي الشقيق على نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس الشقيقة.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، اليوم الاثنين، إن الشعب التونسي قدّم خلال هذه الانتخابات نموذجا حيّا في الإرادة الشعبية وفي سعيه نحو البناء وتعزيز القيم الوطنية ودعمه للقضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني.

وأضافت في بيانها: "نبارك للشعب التونسي ولقيادته المنتخبة وعلى رأسها الرئيس المنتخب الدكتور قيس سعيد الذي كان واضحا في انحيازه للحق الفلسطيني وانتصاره لقضية العرب والمسلمين الأولى".

وتمنّت حركة الجهاد الإسلامي، التوفيق وتحقيق النهضة والازدهار للشعب التونسي، واستمرار دعم تونس شعبا وقيادة للقضية الفلسطينية.

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