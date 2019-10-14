رابط تقديم التربية والتعليم 2019 البوابة الاكترونية للتسجيل 120 ألف معلم

أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق بوابة توظيف عبر الإنترنت يمكنها من خلالها التسجيل في الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس العامة والخاصة.

وكان وزير التعليم طارق شوقي قد أعلن في وقت سابق أن تقديم مسابقة التعليم لعقد 120 ألف معلم سيتم عبر بوابة التوظيف الإلكترونية المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء الساعة 12 ظهراً.

إذا كنت ترغب في إدخال الرابط للتقدم إلى مسابقة التعليم 2019-2020 ، فأنت بحاجة إلى النقر هنا.

فيما يتعلق بشروط التقديم لمسابقة التعليم 2019-2020 ، فهي كما يلي:

1 - الحاجة إلى أن تكون عضوًا متقدمًا في نقابة المعلمين.

2- يجب أن يكون لدى المتقدم شهادات المهارات التي سيتم مراجعتها إلكترونياً.

3- بالنسبة لمعلمي التربية البدنية يشترط العضوية في الاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.

4- من الأفضل أن يكون خريج كلية التربية في التخصصات المطلوبة ، ثم التعليم العام.

5 - حاصل على مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب شريطة أن يكون حاصلاً على دبلوم التعليم.

المستندات الأساسية: (المؤهل العلمي. شهادة الميلاد. بطاقة الهوية الوطنية صالحة. تسجيل عائلي من الدرجة الأولى لأب مقدم الطلب (لا ينطبق على المتطوعين). صحيفة القضية الجنائية. صورة شخصية (خلفية بيضاء). شهادة طبية تفيد أن مقدم الطلب لائق طبياً للوظيفة (لا ينطبق على المتطوعين). شهادة تصديق للتوظيف أو الخدمة العامة (لا تنطبق على المتطوعين).

وأيضاً إثبات الإقامة في حالة الاختلاف عن الرقم الوطني (تسليم عقد الإيجار بالكهرباء / الغاز / الماء / الهاتف / عقد التوثيق ...)، ونقابة Carnet صالحة أو شهادة من النقابة (غير صالحة للمتطوعين).