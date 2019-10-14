استمارة تقديم المنحة الطارئة للعاطلين عن العمل أكتوبر 2019 وزارة العمل العراقية

لا يزال التسجيل في نموذج العاطلين عن العمل لعام 2019 مفتوحًا للراغبين في التسجيل للحصول على منحة العاطلين عن العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

أكدت وزارة العمل أن الموعد النهائي للتسجيل هو 24 أكتوبر، حيث يتم استلام الطلبات الإلكترونية من قبل الراغبين في التسجيل على شكل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعاطلين عن العمل لعام 2019.

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية نموذج الطلب للعاطلين عن العمل لعام 2019 من خلال موقعها على شبكة الإنترنت يوم الخميس.

أوضحت الوزارة أن طلب منح "150" ألف دينار للعاطلين ، يتم من خلال نموذج إلكتروني، من خلال موقع الوزارة على الإنترنت، ولن يتم تقديم أي طلب من خلال المجالس البلدية، من أجل ضمان حق القطاعات المشمولة بواسطة التطبيق.

دعت الوزارة جميع العاطلين عن العمل إلى إدخال بياناتهم الأساسية على شكل العاطلين عن العمل للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للعاطلين عن العمل في العراق.

وقالت الوزارة إن إطلاق شكل العاطلين جاء بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي ضمن الخطوات العملية نتيجة المظاهرات التي جرت في العراق.

يمكنك الآن إدخال رابط استمارة التسجيل من هنا في منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل 2019 في العراق، والتي بدأت يوم الخميس 10/10/2019 وتنتهي عملية تقديم طلب المنحة الطارئة في 24/10/2019.