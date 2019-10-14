رابط التقديم على الموازي للجامعات الحكومية 2020 للطلبة للجدد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (MHESR)، اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، عن بدء تقديم الطلب على قناة التعليم العام الصباحية الخاصة (الموازية) للعام الدراسي 2019/2020.

وصرح مدير عام الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس في تصريح صحفي بأن "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على إطلاق الطلب على قناة التعليم العام الصباحية الخاصة (الموازية) اعتباراً من يوم الاثنين 14 / 10/2019 أن تستمر لمدة عشرة أيام".

وأضاف عباس أنه "يحق للطلاب التقدم للالتحاق بالجامعات في جميع التخصصات بمعدلات أقل من الحد الأدنى للقبول في الجامعة"، مشيرًا إلى أن "القبول في كليات المجموعة الطبية سيكون أقل من ثلاث درجات وكليات المجموعة الهندسية أقل من 4 درجات وكليات العلوم ذات التخصصات المختلفة أقل من 5 درجات، سيكون القبول في بقية التخصصات 6 درجات ، شريطة ألا تقل معدلات التطبيق في جميع الحالات عن 60 درجة.

دعا المدير العام الطلاب الراغبين في التقدم إلى "مراجعة أقرب جامعة لغرض تفعيل رقم الامتحان ثم التقدم على النموذج الإلكتروني".

قناة القبول الخاص الصباحي ( الموازي ) 2019-2020، حيث تشمل هذه القناة طلبة السنة خريجي الدراسية الحالية 2019-2018، وخريجي السنة الدراسية السابقة 2017-2018.

يجب أن لا يقل متوسط الطالب عن:

1- درجتان للحصول على الحد الأدنى من القبول في كليات المجموعة الطبية (الطب وطب الأسنان والصيدلة) للتخصص المقابل.

2- ثلاث درجات من أدنى معدل مقبول في القبول المركزي في الكلية نفسها - لكليات المجموعة الهندسية.

3- أربع درجات من أدنى معدل مقبول في القبول المركزي في الكلية نفسها - لكليات العلوم.

4 - خمس درجات لأدنى معدل مقبول في القبول المركزي لنفس الكلية / المعهد للتخصصات الأخرى.