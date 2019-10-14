الوفد السعودي يصل المسجد الأقصى المبارك

وصل أعضاء المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

ووفق وضم الوفد السعودي 13 شخصا، يرافقهم شخصيات فلسطينية من السلطة.

يشار إلى أن المنتخب السعودي وصل إلى رام الله، مساء أمس الأحد، تمهيدا لمواجهة نظيره الفلسطيني غدا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الجدير بالذكر أن منتخب السعودية يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لمنتخب فلسطين الثالث.