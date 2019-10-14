مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 في مصر.. وتفاصيل تعيين 120ألف معلم في المدارس المصرية

عينت وزارة التربية والتعليم المصرية، أكثر من 120 ألف معلم في المدارس المصرية، من مختلف الإدارات التعليمية وجميع التخصصات من خلال مسابقة نظمتها الوزارة.

وتقوم الوزارة من خلال تلك المسابقة باختيار أفضل العناصر المتاحة، التي تساعد على تنمية العملية التعليمية في مصر والرقي بها، مشيرة إلى أنه سيتم تعيين المقبولين لمدة عام على أن يتم التجديد لهم بعد انتهاء المدة المحددة.

وتهدف وزارة التربية من خلال تلك المسابقة التي أعلنت عنها إلى اختيار أفضل الكوادر التي سوف تفيد مشروع الوزارة الجديد في التعليم، مبينة أنه سيتم تدريبهم على النظام الجديد الذي أعدته الوزارة.

وأشارت إلى أن النظام الجديد سيتم تعميمه في جميع المدارس الحكومية سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

وعلى صعيد، مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020، أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل في المسابقة بداية من يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019 ويستمر التسجيل حتى يوم 8 نوفمبر 2019.

ووفق الوزارة يتم التسجيل إلكترونيا من خلال الدخول على بوابة التوظيف الإلكترونية الخاصة بالوزارة والتي تم إعدادها لتلقي تلك الطلبات، وذلك بإدخال كافة البيانات التي يتطلبها الموقع لإتمام عملية التسجيل.

وعقد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر، مؤتمرًا صحفيًا في مقر الوزارة للإعلان عن المسابقة وطريقة التقديم بها، حيث أعلن بأن تلك المسابقة الكبرى ستشمل تعيينات دائمة بعقود مؤقتة حسب حاجه مديريات التعليم في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح عمر، أن الوزارة سوف تقوم بالإشراف على عملية تدريب الكوادر للمعلمين والإداريين التابعين للوزارة وذلك للارتقاء بالتعليم في مصر.

ونوه أنه يجب على المتقدمين في المسابقة تقديم الأوراق المطلوبة وهي شهادة التخرج والشهادات المهارية.

ولفت أنه يجب تقديم شهادة صحية تثبت خلو المتقدم من أي أمراض وتكون معتمدة من مستشفى حكومية، كما شددت الوزارة على ضرورة أن تكون تلك الشهادات صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.

رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2020