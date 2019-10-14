عبدالله السدحان وناصر القصبي يجتمعان مجدداً

جمع حفل ”صناع الترفيه“ الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مساء اليوم الأحد، الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان اللذين فرقتهما خلافات عدة في السنوات الماضية، بعد أن شكلا في الماضي ثنائيًا كوميديًا شهيرًا.

ونشر الفنان السدحان مقطع فيديو من داخل الحفل في مدينة الرياض، ظهر فيه بجانب القصبي وفنانين سعوديين وخليجيين آخرين، قبل أن يناديه بلقبه ”أبو راكان“ ليرد مرحبًا على الكاميرا.

ومن غير المعروف، إن كان اللقاء سيطوي الخلاف بين النجمين السعوديين، والذي وصل إلى القضاء، إذ سبق وأن حاول رئيس هيئة الترفيه الحكومية، تركي آل الشيخ، طي صفحة الخلاف بين النجمين، لكن محاولته لم تنجح حينها.

ووجد الفيديو تداولًا لافتًا من عشاق النجمين الذين يحنون للنجاحات التي حققها مسلسل ”طاش ما طاش“ الكوميدي بأجزائه المتعددة وبثنائيه القصبي والسدحان.