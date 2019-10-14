ركزت عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الاثنين ، على الهجوم التركي على سوريا ، وارسال القوات السورية قواته الي الشمال للتصدي للهجوم التركي ، بالإضافة الى تركيز الصحف السعودية على القمة السعودية الروسية اليوم ، والاهتمام السعودي في عودة العلاقات بين الممثلين السدحان والقصبي .

صحيفة عكاظ السعودية ركزت خلال عناوين اخبارها اليوم :

-قمة سعودية - روسية تاريخية في الرياض

-مصادر شورية لـ «عكاظ»: توصية بوزارة مستقلة لـ«التعليم العالي»

-أمانة جدة لـ «عكاظ»: المستكشف معيار لصكوك المنازل المجاورة للعين العزيزية

-اكتتاب أرامكو.. توقعات بإقبال يفوق المشاركة في طرح «الأهلي»

-«عكاظ» ترصد: ضريبتا «الانتقائية والمضافة» ورسوم التبغ رفعت الأسعار 320 %

-المدينة: التحقيق مع 4 أشخاص اعتدوا على فرقة إسعافية

-90 % من المسار «المؤقت» لقطار الحرمين أنجزت

- قمة مصرية - إثيوبية قريباً.. السيسي: دخلنا مستوى الفقر المائي

-أردوغان..النازي الجديد

أرامكو: إطلاق برنامج توطين لرفع المحتوى المحلي في الطاقة إلى 70%

الأهلي يخسر جروس و3 لاعبين وودية الفيصلي

أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

-«عكاظ» تكشف أسباب تأخر التوقيع الرسمي بين الأهلي وجروس!

- هل «ذاب الجليد» بين السدحان والقصبي؟

"فتح فيديو نشره الممثل السعودي عبدالله السدحان عبر حسابه على تويتر، ظهر فيه برفقه عدد من الممثلين السعوديين خلال توزيع جوائز صناع الترفيه، مطالباً خلاله من الممثل السعودي ناصر القصبي الابتسام للكاميرا، السؤال أمام جماهير الممثلين حول عودة العلاقة بين الممثلين وذوبان الجليد، بعد الدعوى القضائية التي قدمها «القصبي» تجاه السدحان. وكانت المحكمة التجارية قد ألزمت الفنان ناصر القصبي بدفع مبلغ 120 ألف ريال لزميله الفنان عبدالله السدحان، بعد فصلها في قضيتهما الخاصة بفض الشراكة بينهما، وهي الشركة التي كانت تعود ملكيتها إلى القصبي والسدحان، وأنتجا من خلالها مسلسلهما الأشهر «طاش ما طاش» على مدار سنوات طويلة، وذلك حسبما ذكرته «مجلة سيدتي». وتضمَّن الحكم، أن يعيد السدحان للقصبي 3 سيارات خاصة بالشركة، وسيارة معدات، إضافة إلى وحدة الإنتاج.

وفي عناوين اخبار الصحف السعودية طالعتنا

صحيفة الوطن على ما يلي :

-قيس سعيد رئيسا لتونس بأكثر من 75 % من الأصوات

يعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي أظهرت استطلاعات رأي، فوزه بالرئاسة في تونس متقدما بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، رجل الصرامة و"النظافة" في نظر فئة واسعة من التونسيين، علما بأنه يقدم نفسه كمستقل، متبنيا بعض الأفكار المحافظة.ولد سعيّد ...

-حكومة الوفاق الليبية ترفض وقف تعاونها مع أنقرة

-بغداد تشكل لجنتي تحقيق جديدتين حول ضحايا الاحتجاجات

-سعيد والقروي يتعهدان بمنع سياح بجوازات إسرائيلية

-مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يبحث تسريع اللجان التكاملية

وفي عناوين اخبار الصحف السعودية التي طالعتنا بها صحيفة

الشرق الاوسط :

-النظام السوري يرسل قوات إلى شمال البلاد لـ«مواجهة العدوان التركي»

-ترمب يأمر بسحب ألف جندي أميركي من شمال سوريا

-تركيا تعلن السيطرة على الطريق الدولي «إم 4» شمال سوريا

-قلق أميركي بعد مقتل سياسية كردية... وميركل تطالب إردوغان بوقف الهجوم «فوراً»

-الإليزيه: فرنسا تتخذ إجراءات لسلامة قواتها بسوريا في الساعات المقبلة

-سيارة تنقذ أحد ركابها من الموت بعد اتصالها بالطوارئ تلقائياً إثر حادث

-الأردن يطلب من إسرائيل مجدداً الإفراج الفوري عن مواطنيه

-قيس سعيد يعلن فوزه برئاسة تونس وسط احتفالات شعبية

في عناوين اخبار الصحف السعودية التي طالعتنا فيها اليوم الاثنين وفقا

لصحيفة المدينة :

-بوتين: السعودية دولة صديقة وزيارة خادم الحرمين لموسكو تاريخية

-وزير النقل يطرح منطقة الخمرة اللوجستية للاستثمار أمام القطاع الخاص

-بالفيديو.. مواطن يوثّق لحظة اصطدام مركبة بـ "إبل سائبة"

-الجمارك: ضبط 8.6 مليون حبة كبتاجون في إرسالية عصيرات فواكه

-تركيا تقتل الكردية "هفرين خلف" شمال سوريا