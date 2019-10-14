ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.33% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، بواقع 0.69% في قطاع غزة، وبنسبة 0.26% في الضفة الغربية**، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% في القدس J1*.

ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.81%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.10%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 5.18%، وأسعار البيض بنسبة 1.48%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.04%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 3.23%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.22%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 0.99%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.93%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2019 مع شهر أيلول 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.28%، بواقع 2.33% في الضفة الغربية**، وبنسبة 1.62% في القدس J1*، وبنسبة 1.05% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.69% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 14.34%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.86%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.21%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.67%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.27%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 2.66%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.55%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 0.97%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.16%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.11%، وأسعار البيض بنسبة 3.74%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.56%، وأسعار الدرنيات بمقدار 2.30%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.01%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.97%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 0.83%.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 5.74%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 5.42%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.68%، وأسعار الأرز بمقدار 4.28%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.32%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.51%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.80%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.28%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.48%، وأسعار الغاز بنسبة 4.45%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.73%، وأسعار البيض بنسبة 2.11%.

تنويه:

• تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.

• تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.

ملاحظات:

*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

**البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.