​​​​​​​لجنة الانتخابات تجتمع بفصائل الضفة بالأمس وغزة في انتظار حنا ناصر نهاية الاسبوع القادم

تواصل لجنة الانتخابات المركزية والسلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة اتصالاتهما بكافة القوى والأطر الوطنية لترتيب الأنتخابات التي دعا لها رئيس السلطة محمود عباس ، بالتزامن بين الضفة القدس وقطاع غزة رغم عدم وجود موقف رسمي من حركة حماس حتى اللحظة.

أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، اكد ان لجنة الانتخابات المركزية عقدت بالأمس اجتماعاً مع كافة القوى والفصائل الوطنية بشأن الانتخابات والترتيبات لعقدها ، مشيراً الى انه تم الاتفاق على عدد من القضايا خلال الإجتماع .

وقال مجدلاني خلال تصريحات اذاعية تابعتها "وكالة فسطيتن اليوم" انه تم الإتفاق خلال لقاء الامس على ان الانتخابات استحقاق وطني بالإضافة الي الاتفاق على ضرورة اعادة الثقة بين ابناء شعبنا ، والاتفاق على اجراء لانتخابات لإنهاء الانقسام .

واوضح مجدلاني انه تم الاتفاق مع الفصائل ان تجري الانتخابات على التوالي ، اي ان تبدأ بالإنتخابات التشريعية ويليها بعدة اشهر الإنتخابات الرئاسية ، مبيناً الى انه تم الاتفاق على قانون الانتخابات في الوطن كدائرة واحدة وان يكون التمثيل النسبي الكامل هو قانون الانتخابات .

وبشأن رد حركة حماس على الانتخابات قال : لا يوجد موقف ثابت حتى اللحظة فهناك 10 موافق لحركة حماس بشأن الانتخابات ، وننتظر الموقف النهائي.

هشام كحيل المدير التنفيذي في لجنة الانتخابات المركزية ، أكد ان الاجتماع الذي عُقد بالأمس مع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني كان بناءً ، وتم الاتفاق على ضرورة إجراء الإنتخابات .

واشار كحيل الى أن الفصائل اجمعت خلال اجتماع الأمس على ان الانتخابات استحقاق مهم ووطني والكل مصمم على ضرورة تهيئة الاجواء لإنجاحه.

وقال كحيل خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية قد يصل قطاع غزة نهاية الاسبوع المقبل بسبب إغلاق المعابر بحجة الاعياد "الاسرائيلية" .

ويشار الى ان الساحة الفلسطينية اصبحت متخبطة بين دعوة عباس للانتخابات كمدخل لإنهاء الانقسام وبين رؤية الفصائل الثمانية والتي يتم دفنها في مهدها بعد رفضها من حركة فتح لتبقى الكلمة للأيام بشأن الطريقة التي ستكون لإنهاء الانقسام.