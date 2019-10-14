مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنون المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الاثنين، بحراسة مشدّدة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال شهود عيان، إن مجموعة من قطعان المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد تصاعدًا في عدد الاقتحامات، بمناسبة الأعياد اليهوديّة، مثل رأس السنة والغفران وما يسمى العُرش.

ويوم الأربعاء الماضي، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران"، وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "185 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

اقتحم مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى الثلاثاء، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، فيما قام الآلاف بتأدية صلوات تلمودية بساحة البراق، تقدمهم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل.

وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات مجموعات المستوطنين، ونشرت عناصر الوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وذلك لإبعاد الفلسطينيين عن مسارات الاقتحام، ولتوفير الحماية للمستوطنين. واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المرابطين والمرابطات قرب "باب الرحمة".

يشار إلى أن شرطة الاحتلال تحوّل البلدة العتيقة في القدس إلى ثكنة عسكرية بحجة الأعياد اليهوديّة، وتنصب الحواجز داخل الأسواق وعلى الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى، فيما استنفرت قواتها في منطقة ساحة البراق وعند أبواب الأقصى.