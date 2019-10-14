الاحتلال يقتحم منازل شمال نابلس ويعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، محافظ القدس اللواء عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في المدينة شادي مطور.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على مطور أثناء اعتقاله.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة منازل عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس البلدية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عشرات المنازل، مهددة بإطلاق النار واعتقال كل من يشارك في التصدي لاقتحام المستوطنين لإقامة احتفالات لمناسبة الاعياد اليهودية.

وأضاف أن جيش الاحتلال يقتحم البلدة يوميا في محاولة لوقف تنفيذ مشروع البيدر السياحي، بحجة إعاقته لدخول المستوطنين إلى الموقع الاثري المزمع إقامة احتفالاتهم فيه وسط إغلاقه أمام المواطنين ومنعهم من الوصول إلى المشروع.