ابتكار رادار يمكنه اكتشاف "الدرونات الطائرة"

ابتكرت شركة روسية حكومية رادار من شأنه اكتشاف "الدرونات الطائرة" صغيرة الحجم.

وقال الناطق باسم شركة " روس إلكترونيكا" إن أجهزة الرادار كلها تقوم على أساس إلكتروني روسي الصنع لا مثيل له في روسيا، مشيرا إلى أنه مخصص لاكتشاف الأهداف الصغيرة التي تمتلك مساحة انعكاس تفوق 30 سنتيمترا مربعا وتحلق بسرعة بطيئة على ارتفاع منخفض ومنخفض جدا.

وأضاف، انه في حال اكتشاف هدف من هذا النوع فإن الرادار يرسل معلومات عنه إلى مركز القيادة لتدميره.

ووفق الشركة، فإن الأجهزة نفسها فإنها عبارة عن رادار متعدد القنوات يعمل في مجال ترددات Ка وطوله 325 ملم، بعرض 240 ملم وبارتفاع 230 ملم.

وأشارت إلى أن الرداد يتم تركيبه في آلية دوارة، تضمن اكتشاف الأهداف في كافة الاتجاهات، مبينة أنه يمكن التحكم في الرادار يدويا من جهاز لاب توب أو بشكل أوتوماتيكي.