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الضابطة الجمركية تضبط لحوم وأسماك فاسدة بالخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:54 - 13 أكتوبر 2019
ارشيفية ارشيفية
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ضبطت الضابطة الجمركية في الخليل، اليوم الأحد أكثر من 4.5 طن لحوم وأسماك ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها

ووفق بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، فقد تمكن الجهاز في محافظة الخليل  بدعم ومساندة من جهاز الأمن الوطني والشرطة الخاصة والاستخبارات العسكرية، من ضبط أكثر من 4.5 طن لحوم وأسماك ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، جاء ذلك بناءً على معلومات استخبارتية أفادت بوجودها داخل أحد المستودعات في جنوب غرب الخليل.

وأضاف البيان، أنه وبحضور جهة الاختصاص في مديريتي الصحة والزراعة، أقرت إتلاف الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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