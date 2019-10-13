المنتخب السعودي في فلسطين.. بين مؤيد ومعارض

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاق #المنتخب_السعودي_في_فلسطين، والذي يدور حول زيارة المنتخب السعودي لفلسطين، وسط انقسام آراء رواد التواصل بين مؤيد ومعارض.

ويرأى البعض زيارة المنتخب السعودي لفلسطين، تطبيعًا مع الاحتلال "الإسرائيلي"، في حين اعتبره آخرون أنه انجاز تاريخي لكرة القدم الفلسطينية.

ووصل المنتخب السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة رام الله، لمواجهة المنتخب الفلسطيني الثلاثاء ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023، في زيارة هي الأولى في تاريخ المنتخب الأخضر.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من التدوينات والمنشورات عبر مواقع التواصل، حيث غرّد الناشط عبدالله: " عبد الله: ما فعلته هيئة الرياضة وادارة #المنتخب_السعودي_في_فلسطين أقل ما يوصف انه ( مرجلة ) ودعم مباشر لقضية #فلسطين وإثبات أن الدعم يكون بالأفعال لا الأقوال."

وغرّد عادل التعيبي: "المنتخب السعودي اول منتخب يلعب في فلسطين بعدما لعب في العراق وألغى الحظر عن الرياضة العراقية، افعال الكبار لا يقدر عليها الا الكبار، وسط المخاوف والتداعيات الأمنية يتحفظ الجميع الا الأخضر السعودي".

راكان الجهني: أتمنى وأطالب المنتخب السعودي الصلاة في المسجد الأقصى ، فرصة عظيمة بما أنكم دخلتم فلسطين ، ولا تنسوا أن الصلاة فيه تعدل خمس مئة صلاة ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما صهيب، فقال عبر حسابه على "توتير": "ينسقون مع المحتل ليسهل دخولهم بينما يبقى الفلسطيني يتمرمر كلما حاول الخروج أو الدخول إلى بلاده".

وتابع في تدوينته: "لا يمكن لأحد العبور لفلسطين دول موافقة الاحتلال الذي يمنع الأجانب المتضامنين مع #فلسطين من الدخول يسمح لبعض العرب بالدخول بحجة التضامن مع فلسطين".

وامتنع نعبم ريان عن التعليق على زيارة المنتخب السعودي، قائلا عبر صفحته "فيس بوك" : أرفض التعليق على استقبال المنتخب السعودي في فلسطين، لكن بكل تأكيد التوفيق اتمناه للمنتخب الفلسطيني فقط".

















