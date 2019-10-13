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فوز المرشح المستقل قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:41 - 13 أكتوبر 2019
الرئيس قيس سعيد الرئيس قيس سعيد
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فاز المترشح المستقل قيس سعيد فوزا ساحقا على منافسه عن حزب قلب تونس نبيل القروي، وحصل على 72.53 % من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وحصل نبيل القروي على 27.47 %، بحسب نتائج سبر آراء أعلن عنها مدير مؤسسة امرود كونسلتينغ نبيل بالعم للقناة التاسعة التونسية.

وكانت مراكز الاقتراع  التونسية، اغلقت أبوابها الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش في الجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة في تونس، بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 39,20 بالمئة بحدود الساعة 15:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (14.30 ت غ) وهي تقارب النسبة الإجمالية للمشاركة في الانتخابات التشريعية 41,3 بالمئة.

ومن المقرر نشر نتائج أول استطلاع لرأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وفي تصريح سابق، قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، إنه قد يعلن عن اسم الرئيس الجديد لتونس، بشكل رسمي الاثنين.

وأضاف أن "العملية الانتخابية تسير بشكل سلس.. سجلنا بعض المخالفات وخرق للصمت الانتخابي، لكنها لا تؤثر على النتائج".

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