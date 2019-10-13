عباس يستقبل لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم

استقبل رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لاعبي المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم.

وعبر عباس عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي إلى فلسطين، مؤكدا أنه يجسد العلاقة التاريخية بين فلســطين والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الرابط التاريخي والديني الاسلامي بين البلدين، ليس جديدا، فعلاقاتنا بالمملكة تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقف المملكة التي سمعناها من الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن "قضية فلسطين في قلب كل سعودي".

وقال عباس: "أنتم على أرضكم، صحيح أن الموضوع يتعلق بكرة القدم، لكن قدومكم يسعد الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أنه مهما كانت نتيجة اللقاء، فلا يوجد خاسر بين المنتخبين الشقيقين.

وحضر اللقاء: رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وأعضاء الكادر التدريبي للمنتخب السعودي.

يشار إلى أن المنتخب الوطني "الفدائي"، سيلتقي شقيقه المنتخب السعودي "الأخضر، يوم بعد غد الثلاثاء، على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.